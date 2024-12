Tarcísio deveria ser responsabilizado por casos de violência da PM

As recentes notícias de violência policial em São Paulo evidenciam o descontrole da segurança pública no estado. Dados do Instituto Sou da Paz apontam que as mortes provocadas por policiais cresceram quase 80% entre janeiro e agosto deste ano, totalizando 441 casos.

Entre os episódios de maior repercussão estão a morte de uma criança de 4 anos na Baixada Santista, a morte de um estudante de medicina em um hotel da capital, a morte de um homem atingido por 11 tiros pelas costas depois de uma tentativa de roubo em um mercado ou ainda o flagrante de um policial atirando um homem de uma ponte.



Os episódios repulsivos e trágicos contam com uma política de morte que há muito tempo faz parte das corporações policiais. Uma política que vê o cidadão sempre como um inimigo, principalmente se esse cidadão for negro e periférico.



Em casos de maior repercussão, chama a atenção o completo despreparo da polícia, que se sente autorizada pelos governos a cometer atrocidades como essas.

A briga e a recusa, por exemplo, do governo Tarcísio na implantação correta de câmeras corporais em policiais dão a dimensão de uma política que dá carta branca aos policiais.



Em novembro, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, chegou a determinar que o governo de São Paulo prestasse esclarecimentos sobre o uso das câmaras adquiridas pelo estado. Isso porque a gestão optou por equipamentos que podem ser ligados e desligados pelo policial.



Certamente que as câmeras por si só não vão impedir comportamentos de violência como esses. É necessário um governo que não tenha uma visão fascista da segurança pública.