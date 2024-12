Bitcoin, rainha das criptomoedas

Changpeng Zhao, que foi chefe da Binance, a maior plataforma de criptomoedas, foi condenado nos Estados Unidos a quatro meses de prisão por violar as leis contra lavagem de dinheiro.

"Não tenho nenhum desejo de ser diretor novamente. Mas certamente não me importaria com um indulto", escreveu Zhao esta semana no X, pedindo clemência a Donald Trump quando assumir o cargo em janeiro.

A principal concorrente da Binance, a FTX, declarou falência no final de 2022 e seu fundador, Sam Bankman-Fried, foi condenado em março a 25 anos de prisão por fraude e conspiração.

Sua queda manchou a reputação do setor, mas a indústria insiste em mais clareza na regulamentação, uma exigência liderada por Bankman-Fried.

- Rumo à credibilidade -

Os investidores em bitcoin comemoraram nesta quinta-feira a decisão de Trump de colocar um defensor da criptomoeda à frente da Comissão de Valores Mobiliários, a reguladora dos Estados Unidos, reforçando seu otimismo em relação a uma maior benevolência da futura administração a este setor.