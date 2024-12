Romênia decide seu futuro na UE e na Otan no segundo turno das eleições presidenciais

A Romênia vota no domingo (8) no segundo turno das eleições presidenciais, em que um candidato pró-Rússia de extrema direita é o favorito e cujo resultado é fundamental para o futuro do país na União Europeia (UE) e na Otan.

Os Estados Unidos alertaram para "graves impactos negativos" em caso de distanciamento do país do Ocidente. Desde o início da guerra na vizinha Ucrânia, a Romênia se tornou um pilar fundamental da Otan, com mais de 5.000 soldados e um sistema antimísseis em seu território.

O candidato nacionalista Calin Georgescu, um ex-funcionário público de 62 anos, venceu o primeiro turno em 24 de novembro e enfrentará no segundo turno a prefeita de centro-direita de uma pequena cidade, Elena Lasconi.