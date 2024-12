Tratado UE-Mercosul, um acordo iminente?

A presença no Uruguai da presidente da Comissão Europeia em uma reunião de cúpula do Mercosul gerou especulações sobre, se após 25 anos de negociações, chegou o momento de assinar o acordo comercial entre a UE e o grupo de países sul-americanos.

"A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está à vista", anunciou Ursula von der Leyen na quinta-feira na rede social X, pouco depois de desembarcar em Montevidéu, apesar da declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, de que o acordo é "inaceitável" em seu estado atual.

O que é o tratado UE-Mercosul?

Um acordo comercial que a União Europeia deseja concluir com os países da América do Sul. As negociações começaram em 1999 e o tratado pretende eliminar a maioria das tarifas entre as duas regiões, criando um espaço de mais de 700 milhões de consumidores.