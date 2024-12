Braço armado do Hamas em Gaza divulga vídeo de refém israelense

As Brigadas Al Qasam, o braço armado do Hamas, publicaram neste sábado (7) um vídeo mostrando um dos reféns israelenses sequestrados e mantidos em Gaza desde o ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023.

O vídeo, com cerca de 3 minutos e 30 segundos, cuja data de gravação não pôde ser verificada, mostra um jovem falando em hebraico e pedindo que seja feita pressão sobre o governo israelense para sua libertação.

A família do jovem, Matan Zangauker, que tinha 24 anos no momento da incursão do Hamas, autorizou a publicação do vídeo.