França apresentará 'lei especial' para arrecadar impostos após queda do governo

O governo francês interino apresentará na quarta-feira (11) uma "lei especial" para arrecadar impostos em 2025, depois que o Parlamento derrubou o primeiro-ministro Michel Barnier na semana passada, quando ele tentava aprovar os orçamentos para o próximo ano, anunciou a Presidência nesta terça-feira.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a lei "temporária" na semana passada para garantir "a continuidade dos serviços públicos e da vida do país", em um contexto de pressão dos mercados devido aos elevados níveis de dívida e déficit públicos.

A queda do conservador Barnier e de seu governo deixou em dúvida a aprovação dos orçamentos de 2025 no tempo correto. Seu projeto, criticado, pretendia sanear as contas públicas com a redução dos gastos públicos e novos impostos temporários sobre grandes fortunas e grandes empresas.