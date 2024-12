Grupo Estado Islâmico executa 54 soldados na Síria, indica ONG

Cinquenta e quatro soldados sírios que fugiam da ofensiva rebelde na Síria foram executados pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) na zona desértica do centro do país, informou nesta terça-feira uma ONG.

Os 54 soldados foram capturados no deserto da província de Homs (centro) por jihadistas do EI enquanto "fugiam (...) durante a queda do regime de Bashar al-Assad", informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos.

