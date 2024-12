Câmara dos Representantes aprova orçamento polêmico de defesa

O bloqueio ao financiamento irritou os progressistas na Câmara dos Representantes, onde os republicanos têm maioria.

O cuidado de saúde infantil para a afirmação de gênero é apenas uma das muitas frentes das chamadas "guerras culturais" que polarizam a política nos Estados Unidos.

Os republicanos usaram o tema como munição contra os democratas nas eleições de novembro.

O NDAA - um projeto de lei obrigatório que o Congresso envia à mesa do presidente todos os anos desde 1961 - foi aprovado por 281 votos a 140.

Agora, segue para o Senado, onde sua aprovação final está prevista para a semana que vem.

O valor total é 1% superior ao do ano passado e, com financiamento de outras fontes, eleva o orçamento de defesa para pouco menos de US$ 900 bilhões (R$ 5,4 trilhões).