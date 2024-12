Joe e Jill Biden serão bisavós

"Estava particularmente interessada porque minha própria neta estava passando pela mesma coisa, porque vamos ser bisavós!", disse.

Naomi Biden, de 30 anos, é filha de Hunter, indultado pelo presidente no início deste mês.

Em 5 de novembro, a neta de Biden publicou um "story" no Instagram com uma foto em que se percebia seu estado avançado de gestação e as palavras "(Nós) votamos".

Naomi, que se casou com Peter Neal em uma cerimônia na Casa Branca em 2022, acompanha o presidente com frequência.

Ela estava entre os membros da família no Salão Oval quando Biden se dirigiu à nação em julho para dizer que abandonaria a corrida pela reeleição devido a preocupações sobre sua idade e saúde.

A herdeira política de Joe Biden, Kamala Harris, perdeu as eleições para o republicano Donald Trump em novembro, o que gerou críticas ao presidente por não ter desistido antes.