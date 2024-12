Menino morre em ataque a ônibus israelense na Cisjordânia

Um menino de 12 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (11) quando um homem armado disparou contra um ônibus israelense na Cisjordânia ocupada, informaram o Exército israelense e os serviços de emergência.

O ataque ocorreu por volta das 23h30 locais (18h30 em Brasília) ao sul de Jerusalém, perto de Belém.

"Depois de intensos esforços de ressuscitação, a equipe médica declarou o óbito do menino, que havia sido removido do local do ataque em condições críticas", indicou o hospital Hadassah, a oeste de Jerusalém.