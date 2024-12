Projeto para regular inteligência artificial avança no Congresso

O Senado aprovou nesta terça-feira (10) um projeto de lei para regular a inteligência artificial (IA), que contempla a criação de uma agência governamental de vigilância e multas milionárias para os infratores.

Com a votação simbólica no Senado, o chamado "marco regulatório da Inteligência Artificial" passa para discussão na Câmara dos Deputados, ainda sem data.

O texto, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), estabelece uma série de regras para os sistemas de inteligência artificial públicos e comerciais no Brasil.