Rússia diz que Ucrânia atacou um de seus aeródromos com 6 mísseis ATACMS dos EUA

A Ucrânia atacou um aeródromo no sul da Rússia na madrugada desta quarta-feira (11) com mísseis ATACMS de longo alcance fornecidos pelos EUA, disseram militares russos, que prometeram responder com "medidas apropriadas".

"Foram usados seis mísseis balísticos ATACMS fabricados nos EUA. Dois dos mísseis foram abatidos pelo sistema de defesa aérea Pantsir, enquanto os outros foram desviados com equipamentos de guerra eletrônica", informou o Ministério da Defesa russo.

O pessoal militar não ficou ferido, mas a queda de partículas "danificou levemente" veículos e edifícios na área.