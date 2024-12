Avião com 62 passageiros fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão

Em uma postagem separada, o FlightRadar24 disse que a aeronave enfrentou "forte bloqueio de GPS", o que "fez a aeronave transmitir dados ADS-B ruins", referindo-se às informações que permitem que sites de rastreamento de voo sigam aviões em voo. A Rússia foi responsabilizada no passado por bloquear transmissões de GPS.

A companhia aérea disse ter criado uma linha direta para familiares dos passageiros do voo. "De acordo com as informações, há sobreviventes que estão recebendo assistência médica inicial", acrescentou. Em divergência com as imagens relatadas, a companhia aérea disse que não havia crianças entre os passageiros.

O que dizem as autoridades

"Infelizmente, o presidente do Azerbaijão, Aliyev, foi forçado a deixar São Petersburgo [onde ele teve uma cúpula]. Putin já ligou para ele e expressou suas condolências em conexão com a queda do avião azerbaijano em Aktau", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin. "Nós nos solidarizamos profundamente com aqueles que perderam seus parentes e amigos neste acidente de avião e desejamos uma rápida recuperação a todos aqueles que conseguiram sobreviver."

A primeira-dama do Azerbaijão, Mehriban Aliyeva, que também é vice-presidente do país, disse estar "profundamente triste com a notícia da trágica perda de vidas no acidente de avião perto de Aktau".