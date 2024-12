'Estupefato': juiz reabre caso de 'suicídio' de professora com 20 facadas

A Justiça aceitou revisar o caso após anos de esforços dos pais de Ellen, Dr. Josh e Sandee Greenberg. O processo foi levado à Suprema Corte da Pensilvânia e está sendo analisado também pela Procuradoria Distrital de Chester County. Os Greenberg pedem que a causa da morte seja alterada para "homicídio" ou "indeterminada", e alegam falhas graves e encobrimento no processo investigativo.

A família contratou especialistas independentes que apontaram fortes indícios de homicídio. O patologista Cyril Wecht afirmou que a tese de suicídio é "altamente improvável", considerando que dois ferimentos foram infligidos após o coração de Ellen ter parado de bater.

Durante uma audiência recente, o juiz Michael Erdos criticou duramente as falhas no caso. Ele se disse "estupefato" com a manutenção da causa da morte como suicídio e ressaltou que a cena do crime foi comprometida ao ser limpa antes que investigações completas fossem realizadas, aponta o New York Post.

Relembre o caso

Ellen Greenberg foi encontrada morta em 26 de janeiro de 2011, em um cenário cheio de contradições. Ela havia deixado o trabalho mais cedo devido a uma nevasca e foi encontrada pelo noivo, Sam Goldberg, com uma faca cravada no peito. A cozinha não apresentava sinais de arrombamento, mas Goldberg afirmou ter quebrado a porta para entrar no apartamento, apurou a Fox News.

Mensagens enviadas pelo noivo pouco antes da descoberta do corpo levantam suspeitas. Entre 17h32 e 17h54, Goldberg enviou textos insistentes para Ellen, incluindo frases como "Abre essa porta" e "É melhor você arranjar uma desculpa". Ele chamou a emergência às 18h33.