TAS não tomará decisão sobre caso de doping de Sinner antes de 2025, diz Wada

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) não se pronunciará antes de 2025 sobre o caso de doping do número 1 do tênis masculino, o italiano Jannik Sinner, afirmou à AFP a Agência Mundial Antidoping (Wada).

"Não haverá nada até o final do ano", disse em entrevista Olivier Niggli, diretor-geral da Wada, que recorreu no TAS em setembro, um mês depois de uma decisão em primeira instância que absolveu Sinner.

O tenista italiano testou positivo para o anabolizante clostebol duas vezes em março de 2024, mas um tribunal independente solicitado no final de agosto pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia) considerou que não houve "infração ou negligência".