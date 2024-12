Cartel de Sinaloa: Ex-membro do alto escalão é preso nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos detiveram no país Dámaso López Serrano, um ex-membro do alto escalão do Cartel de Sinaloa, que estava em liberdade condicional após ser preso em 2017, informou neste sábado (14) a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

"É uma detenção muito importante", declarou a presidente mexicana ao ser questionada pela imprensa durante uma visita a Palenque, Chiapas, no sul do país. Sheinbaum afirmou que seu governo dará mais detalhes sobre a prisão posteriormente.

De acordo com a imprensa americana, López Serrano foi preso na sexta-feira, no estado da Virgínia, sob acusações de tráfico de fentanil. Dámaso López Serrano, conhecido como "Mini Lic", foi inicialmente detido em 2017, quando se entregou voluntariamente às autoridades americanas.