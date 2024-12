Ex-ministro de Bolsonaro é preso em investigação por trama golpista

O ex-presidente de extrema direita também teria "pleno conhecimento" de um esquema para assassinar Lula após sua vitória nas eleições.

O plano, chamado "Punhal Verde e Amarelo", teria sido discutido na casa do general Braga Netto e foi impresso no Palácio do Planalto, segundo investigadores.

Além de Lula, o plano também incluía o assassinato do então vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e de Moraes, responsável por diversas investigações contra Bolsonaro e seu círculo próximo.

Entre as provas reunidas pela Polícia Federal também está um manuscrito com notas sobre o plano golpista, encontrado na sede do Partido Liberal, de Bolsonaro, entre os pertences de um assessor de Braga Netto.

Sob o título "Operação 142", o documento menciona alternativas como "interrupção do processo de transição", "anulação das eleições" e "prorrogação dos mandatos".

Embora o golpe de Estado não tenha ocorrido, em 8 de janeiro de 2023, poucos dias após a posse de Lula, milhares de bolsonaristas invadiram e vandalizaram as sedes da Presidência da República, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso em Brasília.