Multidão recebe o papa em visita histórica à ilha francesa de Córsega

O papa Francisco foi recebido por uma multidão na Córsega neste domingo, na primeira visita de um pontífice a esta ilha francesa do Mediterrâneo.

Uma semana depois da pomposa reabertura de Notre Dame de Paris, à qual não compareceu, o papa chegou a Ajaccio para uma visita de algumas horas.

O argentino, em cadeira de rodas, ainda com um hematoma no rosto devido a uma queda ao levantar-se da cama há poucos dias, foi recebido no aeroporto pelo ministro do Interior, Bruno Retailleau, e um pequeno grupo de crianças locais.