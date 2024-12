Deputados alemães rejeitam moção de confiança de Scholz e abrem caminho para eleições em fevereiro

Desde a saída do FDP, Scholz lidera um governo minoritário com os Verdes, incapaz de aprovar projetos de lei importantes ou um novo orçamento.

O panorama político alemão está mais fragmentado do que nunca desde o surgimento, nos últimos anos, do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

A AfD passou de ser um partido marginal eurocético a se tornar uma força política importante, e agora conta com cerca de 18% do apoio do eleitorado.

bur-fz/an/pc/mb/am

© Agence France-Presse