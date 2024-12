General da reserva: Forças Armadas não deram guarida a tentativa de golpe

As Forças Armadas não deram respaldo para a tentativa de golpe, ocorrido no fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2023, avaliou o general da reserva Paulo Chagas no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (16). Chagas é ex-apoiador da gestão bolsonarista.

Eu me surpreendi, sim, porque esse 'planejamento de golpe' —eu não vou chamar de tentativa de golpe— foi tão malfeito, tão primário... Eu não quero dizer que eu tenha especialidade para fazer golpes de Estado ou golpes militares, isso a gente não estuda, mas a maneira como isso foi montado, como está sendo apresentado, eu considero de um primarismo absurdo, e se tratando de militares que têm esse curso de operações especiais. Paulo Chagas, general da reserva

A PF (Polícia Federal) indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ex-presidente é suspeito dos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de Direito e organização criminosa. No sábado (14), o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil e ex-candidato a vice de Jair Bolsonaro, foi preso em sua casa, em Copacabana, zona sul do Rio, sob a acusação de obstrução da Justiça.