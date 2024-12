Enviado da ONU à Síria alerta que 'conflito ainda não terminou'

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, advertiu, nesta terça-feira (17), que "o conflito ainda não terminou", inclusive após a saída do presidente deposto, Bashar al Assad, e enquanto são registrados confrontos entre as forças pró-curdas e pró-turcas no norte do país.

"Tem havido hostilidades significativas nas últimas duas semanas, antes de que se negociasse um cessar-fogo (...) O cessar-fogo de cinco dias expirou e estou seriamente preocupado com os informes de uma escalada militar", disse Pedersen.

"Uma escalada deste tipo poderia ser catastrófica", avaliou.