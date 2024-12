Mudryk, do Chelsea, testa positivo para substância proibida em antidoping

"Tanto o clube quanto Mykhailo apoiam totalmente o programa de testes da FA e todos os nossos jogadores, incluindo Mykhailo, são testados regularmente", escreveu o Chelsea em nota.

"Mykhailo confirmou categoricamente que nunca usou conscientemente nenhuma substância proibida. Tanto Mykhailo quanto o clube agora trabalharão com as autoridades relevantes para estabelecer o que causou o resultado adverso", reiterou o clube de Sfamford Bridge.

Mudryk pode ser suspenso por até quatro anos se for declarado culpado pelo uso de uma substância proibida de maneira intencional, segundo o site da Agência Antidoping Britânica (UKAD).

O ucraniano de 23 anos foi contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023 por 88,5 milhões de libras (R$ 679 milhões na cotação atual) junto ao Shakhtar Donetsk, mas nunca conseguiu se firmar titular absoluto nos 'Blues'.

Nesta temporada, sob o comando do técnico italiano Enzo Mareska, Mudryk participou de 15 jogos e marcou três gols entre todas as competições. A última fez que entrou em campo foi no dia 28 de novembro, quando fechou o placar na vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Heidenheim, pela Liga Conferência.

No entanto, ele não participou de nenhum dos últimos cinco jogos da equipe, que ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês.