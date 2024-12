Cepal melhora projeção de crescimento regional em 2024, de 1,8% para 2,2%

No entanto, ele alertou que este crescimento será desigual, já que "as pensões, os salários do setor público e as remunerações dos trabalhadores informais ficaram para trás diante da rápida recomposição dos salários reais do setor privado".

No México, a projeção de expansão do PIB para 2024 é de 1,4%, menor que o 1,9% previsto no informe de agosto passado. No Chile, o crescimento também foi revisado para baixo, de 2,6% para 2,3%.

Para países como Venezuela (6,2%), Peru (3,1%), Costa Rica (4,1%) e Colômbia (1,8%), houve melhora em relação à estimativa anterior.

axl/mr/mvv/am

© Agence France-Presse