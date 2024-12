Tales: Estado deve educar policiais contra ação 'tiro, porrada e bomba'

Os elevados índices de letalidade policial no Brasil estão diretamente relacionados à formação dos agentes de segurança pública, voltada para a violência, e que deve ser modificada, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta quarta (18).

Segundo levantamento feito pelo UOL, os policiais civis e militares do Brasil matam quase o triplo do que os agentes de segurança de 15 países do G20 somados. Foram 6.393 mortos por policiais, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho. Já 15 países do G20 somam 2.267 vítimas fatais.