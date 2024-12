Decepção, raiva e lágrimas após o veredicto no julgamento de estupro na França

"Apenas cúmplices, isso é escandaloso!", gritaram mulheres de grupos feministas reunidas em frente ao tribunal em Avignon, ao ouvirem as sentenças de três anos de prisão, duas delas suspensas, a 20 anos impostas aos 51 réus.

Como esperado, os cinco magistrados impuseram a sentença máxima de 20 anos a Dominique Pelicot por drogar sua então esposa Gisèle entre 2011 e 2020 para estuprá-la junto com dezenas de estranhos, no entanto, as demais sentenças foram menores do que as solicitadas pela acusação.

Dentro da sala do tribunal, as famílias dos réus gritaram ao ouvir as sentenças de vários anos de prisão. Algumas mulheres choraram e esperaram muito tempo antes de sair para evitar serem filmadas por emissoras de televisão do mundo todo.