Wall Street não consegue manter retomada pós-Fed e fecha estável

A Bolsa de Valores de Nova York não conseguiu se manter no caminho de recuperação que esboçava no início da jornada e fechou perto do equilíbrio nesta quinta-feira (19), afetada por uma nova elevação dos rendimentos dos papéis do Tesouro.

O Dow Jones fechou praticamente estável, com leve alta de 0,04%, o tecnológico Nasdaq caiu 0,10% e o índice ampliado S&P 500, 0,09%.

Por milímetros, o Dow Jones interrompeu uma sequência de 10 pregões no vermelho, algo inédito em 50 anos.