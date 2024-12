Ficam os supersalários. Morre a isenção do IR para os pobres

Os repórteres do UOL mostraram hoje que foi a maior compra e venda, lá no Congresso. Deputados que votassem a favor do pacote tinham a promessa de terem uma emenda de R$ 5 milhões liberados. Para os senadores, o valor era de R$ 12 milhões. Tixa, esse dinheiro vai para a conta deles? Não, darling, esse dinheiro é usado para ser enviado para obras públicas. Se embolsar, daí é corrupção.

O governo despejou dinheiro e nem assim foi suficiente. Se não fosse o Lira, nosso Arthurzito da Câmara frigorífica, agir em apoio ao governo, a coisa não ia rolar. Mas ele recebeu as emendinhas que pleiteava com uma manobra para criar as emendas dos líderes e driblar a decisão do supremo Dino DaSsilvaSsauro (o Flávio Dino) que exigia transparência. A piauí mostrou hoje que o líder do governo na Câmara disse que o governo concordou com a manobra. Então tá, né?

Mas voltando à votação, destaque para a debandada do União Brasil que tem 3 ministérios no governo, porém, menos da metade dos deputados federais do partido votou a favor do pacote. E ainda teve três petistas que votaram contra.

Mercadinho se acalmou

Dólar caiu para R$ 6,12. Não era para menos. Aprovaram o pacote e ainda o BC despejou doletas no mercado. Ok, foram muuuitas doletas, uns 8 bi delas! Mas o destaque mesmo da coletiva festiva que o BC deu hoje foi o novo presidente do Banco Central, o Galípolo, se derretendo para o gostosão geral da República, o Campos Neto (o presidente do BC que está de saída). E o Lula que durma com seu indicado agradecendo ao Campos Neto pelo seu trabalho pela política monetária. Mas dizem que o Campos Neto chegou a ligar para deputados da oposição para pedir votos para o pacote. Quem te viu e quem te vê, hein, gostosão?