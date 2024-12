Resgatadas na Guatemala 160 crianças de seita judaica investigada por abusos

A suposta ossada de um menor foi encontrada, acrescentou a promotoria.

"Tolerância zero ao abuso infantil!", acrescentou o ministro, que especificou que eles tinham o apoio de pessoal do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS).

A seita judaica Lev Tahor estava na mira das autoridades guatemaltecas por denúncias de abuso infantil, casamentos forçados e gravidez na adolescência.

Em outubro, as autoridades realizaram uma busca para verificar a condição dos menores após uma tentativa fracassada em agosto, mas os líderes do grupo mais uma vez os impediram de falar com eles.

A seita, que descreveu as investigações como "perseguição religiosa", se estabeleceu em Oratorio em 2016 depois de ser expulsa de um povoado indígena maia em 2014 por conflitos com moradores locais e de passar um tempo em um prédio na capital.

A Lev Tahor foi formada na década de 1980 e seus membros, que usam roupas escuras e praticam uma versão ultraortodoxa do judaísmo, entraram na Guatemala em 2013.