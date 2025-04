Hungria anuncia saída do TPI em meio à visita do premiê israelense Netanyahu

"É hora de a Hungria rever o que estamos fazendo em uma organização internacional que está sob sanções dos EUA", disse Orbán no X em fevereiro.

O projeto de lei sobre o início do processo de um ano de retirada do TPI provavelmente será aprovado pelo Parlamento da Hungria, que é dominado pelo partido Fidesz, de Orbán.

A Holanda, que sedia o TPI, disse que até que a retirada seja concluída, a Hungria ainda deve cumprir suas obrigações.

"O processo completo de retirada do TPI leva cerca de um ano e, durante esse período, a Hungria terá que cumprir todas as suas obrigações com o tribunal", disse o ministro das Relações Exteriores da Holanda, Caspar Veldkamp, a repórteres durante uma reunião da Otan em Bruxelas.

Netanyahu tem recebido um forte apoio ao longo dos anos do húngaro Orbán, um importante aliado que, no passado, estava pronto para bloquear declarações ou ações da UE críticas a Israel.

(Reportagem de Anita Komuves e Gergely Szakacs; reportagem adicional de Bart Meijer, Anthony Deutsch e Stephanie van den Berg em Amsterdã)