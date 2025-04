Por que os EUA não taxaram Cuba, Rússia, Belarus e Coreia do Norte?

Agora não é tarde demais. Nós começaremos a ser mais espertos, inteligentes, e voltaremos a ser ricos. Porque tanto da nossa riqueza foi tirada de nós e não podemos deixar isso acontecer. Nós podemos ser tão ricos, mais que qualquer outro país. Mas precisamos ficar espertos porque os EUA não podem ficar com tarifas unilaterais, nessa rendição econômica.

Donald Trump, ao anunciar as tarifas

Brasil seguirá negociando com os EUA

O colunista do UOL Jamil Chade apurou que o governo brasileiro continuará a negociar com os EUA, mesmo após o anúncio das tarifas. Num telefonema hoje, o chanceler Mauro Vieira e o representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer, estabeleceram que, depois de conhecer a taxa que será aplicada sobre o Brasil, as equipes dos dois países irão se reunir na próxima semana para continuar a negociar e tentar obter um acordo. Na conversa, foram ainda tratados temas como a tarifa ao aço.

A aposta pelas negociações era o caminho preferido pelo Brasil, com a tentativa de acertar uma redução de tarifas, cotas e isenções. Como o UOL revelou anteontem, não existem esperanças por parte do governo Lula e nem do setor empresarial de que o Brasil possa ser poupado do tarifaço.

Caso necessário, o Itamaraty considera que tem espaço legal para elevar as tarifas para os produtos americanos, sem violar os compromissos do país na OMC (Organização Mundial do Comércio). Pelas regras, o Brasil poderia subir as taxas para até 35%, sem incorrer em uma ilegalidade nos tratados. Um dos problemas é que tal medida poderia afetar as próprias empresas nacionais, que dependem desses produtos americanos. Uma das saídas, portanto, seria uma retaliação em serviços, remessas de royalties por empresas americanas e até no setor de propriedade intelectual.

O Brasil não está entre os maiores responsáveis pelo déficit americano. De fato, por anos, foram os EUA que tiveram vantagem no comércio. Ainda assim, nas conversas bilaterais, os americanos se queixaram de um tratamento injusto sobre o etanol dos EUA e barreiras como o sistema tributário.