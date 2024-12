Cinco civis morrem em bombardeios com 'drones turcos' no nordeste da Síria

"A ocupação turca atacou com um drone um carro em uma estrada que liga a cidade de Al Hawl a Tal Brak (...), matando três civis", reportou anteriormente a agência de notícias curda na Síria Hawar.

"Esse crime faz parte de uma série de violações flagrantes do direito internacional e dos direitos humanos que proíbem o ataque a civis", declararam as forças de segurança interna curdas em um comunicado.

Dois outros civis foram mortos em outro bombardeio turco na mesma área, de acordo com a OSDH, com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Um drone turco também atacou silos de trigo a sudoeste da cidade de Kobane, perto da fronteira com a Turquia, disseram as Forças Democráticas da Síria (FDS), dominadas pelos curdos, "destruindo uma grande quantidade de estoques".

A Turquia, que apoia o novo governo sírio após a queda de Assad, acredita que o SDF, que controla as áreas semiautônomas curdas, é uma ramificação de seu inimigo declarado, o Partido Separatista dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

Dois jornalistas turcos de origem curda foram mortos na sexta-feira em ataques com "drones turcos" perto da cidade de Kobane, de acordo com a associação de jornalistas turcos Dicle Firat e a agência de notícias turca pró-curda Mezopotamya.