Croata Ivan Juric é o novo técnico do Southampton

Lanterna do Campeonato Inglês, o Southampton anunciou neste sábado (21) o croata Ivan Juric como novo técnico, com um contrato para os próximos 18 meses.

Juric chega para substituir Russell Martin, demitido no fim de semana passado, um dia depois da derrota em casa para o Tottenham por 5 a 0.

Antes do jogo de domingo contra o Fulham, o Souhampton está no fundo da tabela de classificação, a nove pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.