Milhares de pessoas celebram o solstício de inverno em Stonehenge

Em um ambiente festivo e com a promessa de renovação, milhares de pessoas se reuniram neste sábado (21) no monumento de Stonehenge, sul da Inglaterra, para celebrar o dia mais curto do mundo no hemisfério norte.

Os participantes aplaudiram o nascer do sol sobre o monumento neolítico, fiéis a uma celebração de origem pagã que acontece há milhares de anos.

Com trajes de druidas, pinturas na pele e motivos florais, quase 4.500 pessoas se reuniram na localidade do sul da Inglaterra antes do amanhecer.