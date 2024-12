Rafael Leão sofre lesão muscular e vira desfalque para o Milan

O atacante português Rafael Leão, do Milan, sofreu uma lesão muscular e ficará pelo menos uma semana afastado dos gramados, anunciou o clube neste sábado (21).

"Rafael Leão sofreu uma distensão no músculo flexor esquerdo e passará por novos exames daqui a uma semana", diz o comunicado do Milan.

Durante o jogo que abriu a 17ª rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a vitória dos 'rossoneri' por 1 a 0 sobre Verona, Leão teve que ser substituído aos 31 minutos do primeiro tempo.