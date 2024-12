Bombardeios israelenses matam 28 em Gaza, incluindo crianças em escola, diz Defesa Civil local

A Defesa Civil de Gaza anunciou neste domingo as mortes de 28 pessoas em vários bombardeios do exército israelense durante a noite, incluindo quatro crianças em uma escola para pessoas deslocadas, onde as forças de segurança de Israel afirmaram que atacaram "terroristas do Hamas".

O movimento islamista e outros dois grupos palestinos afirmaram no sábado que um acordo de cessar-fogo está "mais perto do que nunca" na Faixa de Gaza, cenário de uma guerra com Israel há mais de um ano.

Contudo, os ataques israelenses não dão trégua.