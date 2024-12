Acidente em Gramado: Ocupantes de aeronave não sobreviveram, diz governador

Forças de atendimento estão mobilizadas. Também pelas redes sociais, Leite afirmou que está acompanhando o "triste episódio" e que está indo para a cidade. Segundo ele, todo o efetivo de Gramado e também de Canela está mobilizado para o atendimento da ocorrência.

Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul diz que 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital. Eles não estavam dentro do avião, mas inalaram fumaça por conta do incêndio que a queda da aeronave causou.

Polícia Civil investiga o caso. O local está isolado pela Brigada Militar e as forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública.