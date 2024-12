Famílias pedem devolução de crianças resgatadas de seita judaica na Guatemala

Na sexta-feira, as autoridades da Guatemala resgataram 160 crianças em um sítio da seita Lev Tahor, que era investigada por supostos abusos sexuais de menores.

A propriedade da seita, que foi alvo de uma batida, situa-se no município de Oratorio, 60 km a sudoeste da capital.

Segundo o Ministério Público (MP), a batida na qual as crianças foram resgatadas, foi feita pela "suspeita" de crimes de tráfico de seres humanos "na modalidade de gravidez forçada, maus-tratos contra menores de idade e estupro".

Na operação foi encontrada a suposta ossada de um menor, segundo o MP.

Goldman qualificou de "mentiras" os apontamentos contra a seita judaica ultraortodoxa.

"As autoridades fizeram uma investigação muito grande aqui na Guatemala, com informes, dizem mentiras com denúncias falsas", assinalou Goldman.