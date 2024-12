Chavistas pedem prisão e inelegibilidade de antigo Parlamento opositor na Venezuela

"Isso implica em penalidades estabelecidas nessa lei de desqualificação política (...) e também leva a ações criminais", continuou.

A lei Bolívar prevê penas de até 30 anos de prisão e desqualificação para ocupar cargos públicos por até 60 anos para qualquer pessoa que apoie sanções estrangeiras e promova ou financie ações "armadas ou de força" contra o país.

A lei foi aprovada no final de novembro em meio a tensões sobre a reeleição do presidente Nicolás Maduro para um terceiro mandato (2025-2031), denunciada como fraude pela oposição, que reivindica a vitória do candidato opositor, Edmundo González Urrutia, nas eleições de 28 de julho.

"Ela deve ser aplicada imediatamente às senhoras Dinorah Figuera, Marianela Fernández e Auristela Vásquez", acrescentou Rodríguez, referindo-se à presidente, primeira e segunda vice-presidentes do extinto Parlamento.

A antiga Assembleia, que funciona de forma virtual e opaca, está avaliando sua continuidade para o próximo ano em meio a disputas internas da oposição.

Muitos dos membros da extinta Assembleia vivem no exterior, após vários anúncios de investigações contra eles por "conspirações" e por pedirem sanções contra o governo de Maduro.