Daniel Silveira é preso pela PF no Rio após descumprir decisões judiciais

Silveira estava em Petrópolis, onde passaria o Natal, quando foi preso. Ele será conduzido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Moraes condicionou liberdade de Silveira ao uso de tornozeleira. "Oficie-se, ainda, à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro - SEAP/RJ para que providencie a colocação da tornozeleira no sentenciado, bem como para que encaminhe a esta Corte relatórios semanais sobre o cumprimento da condição determinada.

Silveira também foi proibido de manter contato com ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Moraes determinou que o ex-deputado não pode ter contato com os 40 indiciados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, inclusive por intermédio de terceiros. Ele também não pode ter contato com o capitão do Exército Lucas Guerellus, que foi alvo de buscas da PF na investigação sobre golpe, mas não figura entre os indiciados.

Veja a lista de 12 condições impostas por Moraes a Silveira no último dia 20: