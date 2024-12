Homem encontra urso na sala de sua residência no Japão

Um homem que vive em uma área rural do Japão entrou em sua casa na segunda-feira e encontrou um urso na sala de estar, informou a imprensa, o que provocou um novo capítulo no debate sobre o plano do governo para flexibilizar as leis de caça.

A imprensa informou que o morador da região de Fukushima chegou em sua casa e encontrou um urso embaixo de sua "kotatsu", uma mesa baixa com um pequeno aquecedor e um cobertor, um móvel muito comum nas casas japonesas.

"Cheguei em casa do trabalho e encontrei um urso com a cabeça no 'kotatsu'", disse. O animal tinha de 90 centímetros de comprimento.