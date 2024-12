EUA deporta para a Colômbia cofundador do Cartel de Medellín

Fabio Ochoa Vásquez, um dos fundadores do Cartel de Medellín e ex-sócio de Pablo Escobar, foi deportado, nesta segunda-feira (23), para a Colômbia, após cumprir pena de mais de 20 anos de prisão nos Estados Unidos, informou a autoridade migratória colombiana.

Sem contas pendentes com a justiça de seu país, o ex-chefão do tráfico, de 67 anos, desembarcou no aeroporto de Bogotá, vestindo um suéter esportivo, segundo foto publicada pelo serviço de imigração da Colômbia na rede X.

Em 3 de dezembro, ele foi libertado da prisão nos Estados Unidos, onde, em 2003, foi condenado a 30 anos e cinco meses de prisão e multado em US$ 25.000 (77 mil reais em valores da época) por fazer parte de uma organização que contrabandeou, em média, 30 toneladas de cocaína por mês para o país norte-americano entre 1997 e 1999.