Catedral Notre-Dame de Paris volta a realizar Missa do Galo, cinco anos após incêndio

Reconstruída de forma idêntica à projetada pelo arquiteto do século XIX, Eugène Viollet-Le-Duc, a famosa flecha da catedral se eleva novamente sobre o céu de Paris. No alto dela, um galo dourado contém três relíquias preciosas, enquanto no interior do monumento os vitrais limpos e restaurados deixam entrar a luz, como há muito tempo não se via.

Os fiéis também poderão ver a célebre coroa de espinhos, a relíquia católica mais preciosa da catedral Notre-Dame de Paris, que escapou ao incêndio e voltou a ser exibida ao público.

"O Natal é um momento para expressar a caridade e a generosidade" mas também "a esperança de que Deus não nos abandone", acrescentou o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich. "Estamos bem conscientes da dificuldade e da complexidade em que vivemos", acrescentou o religioso, destacando a situação política e o drama vivido em Mayotte, sem esquecer "a Palestina, o Líbano, a Ucrânia e muitos outros países que enfrentam o caos".

Para os católicos, este Natal marca também o início do Jubileu, o "Ano Santo" de 2025 da Igreja Católica, que será lançado nesta terça-feira à noite pelo Papa Francisco no Vaticano. Espera-se que esta grande peregrinação internacional, organizada a cada 25 anos, atraia mais de 30 milhões de fiéis a Roma.

(Com AFP)