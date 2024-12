Minoria na Síria, cristãos protestam após islamistas queimarem árvore de Natal - Cristãos ortodoxos são minoria no país. Líder muçulmano ligado a grupo rebelde que assumiu o poder no país após deposição de Assad assegurou que responsáveis serão punidos.Centenas de sírios saíram pelas ruas do centro de Damasco na manhã desta terça-feira (24/12) para protestar contra a queima de uma árvore de Natal, informaram a agência de notícias AFP e a rede britânica BBC.

O protesto em Damasco ocorreu em ruas do bairro Bab Sharqi, tradicional reduto cristão e sede da igreja ortodoxa, pouco menos de duas semanas após o ditador Bashar al-Assad ser derrubado por rebeldes islamistas.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra homens encapuzados ateando fogo a uma árvore de Natal em Suqaylabiyah, cidade de maioria cristã próximo a Hama, na região central da Síria.