Belém se prepara para mais um Natal sem brilho devido à guerra em Gaza

Nesta véspera de Natal, às 19H00 (15H00 de Brasília), na presença de quase 30.000 pessoas e com transmissão para todo o mundo, o jesuíta argentino abrirá a Porta Santa da basílica de São Pedro do Vaticano, simbolizando o início do Jubileu "ordinário".

Em seguida, Francisco presidirá a Missa do Galo na basílica de São Pedro, ocasião em que o pontífice aproveita para chamar a atenção para os conflitos no mundo.

No fim de semana, as declarações do papa sobre a "crueldade" dos bombardeios israelenses em Gaza geraram críticas do governo de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, relatou na segunda-feira "alguns progressos" nas negociações para um acordo sobre os reféns mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque sem precedentes do movimento palestino Hamas em outubro de 2023, uma das condições para um cessar-fogo no território palestino.

Em Belém, poucos vendedores de café e milho aguardavam clientes na praça da Natividade, que fica no centro da localidade palestina onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus Cristo.

- Alegria limitada -

"Não colocamos uma árvore de Natal, nem decoramos as ruas", explicou à AFP Anton Salman, prefeito de Belém, uma localidade da Cisjordânia ocupada, território palestino separado da Faixa de Gaza, onde o Hamas está em guerra com Israel desde o ataque de milicianos islamista em território israelense em 7 de outubro de 2023.