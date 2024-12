Rivalidade entre Sinner e Alcaraz abre nova era do tênis em 2025

O italiano terá como objetivo se confirmar como dominador do circuito e, assim como Alcaraz, completar sua coleção de Grand Slams.

- Tratamento desigual? -

Além do desafio de renovar seu reinado, Sinner precisará colocar um ponto final em seu caso de doping. "Claro que passa pela minha cabeça", confirmou o número 1 do mundo no final de novembro, depois de conquistar sua segunda Copa Davis consecutiva pela Itália.

O tenista de 23 anos testou positivo para o anabolizante clostebol, presente em quantidades ínfimas em sua urina em dois exames realizados com oito dias de intervalo em março.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) aceitou a alegação de Sinner de contaminação acidental, uma decisão muito controversa, também pelos prazos depois de ter sido anunciada em agosto. O caso foi reaberto porque a Agência Mundial Antidoping (Wada) entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), cuja decisão deve chegar no início de 2025.

Também houve controvérsia em torno da punição imposta à polonesa Iga Swiatek, número 2 do tênis feminino e dominadora do circuito nos últimos anos: no final de novembro, a ITIA anunciou um mês de suspensão depois de testar positivo para trimetazidina em agosto.