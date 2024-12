Emendas como caso de polícia. Qual é o seu lado? Da decência ou das máfias?

HISTÓRICO E MÁQUINAS DE CORRUPÇÃO

Um pouco de história antes que cheguemos à mais recente afronta de Lira ao Poder Judiciário. No dia 14 de agosto, atendendo a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo PSOL e assinada pelos advogados Walfrido Warde, Rafael Valin e Pedro Serrano, Dino suspendeu a execução das emendas até que atendessem ao requisito constitucional da transparência -- o que, "in casu", quer dizer autoria, rastreabilidade e eficiência.

A Adin do PSOL pedia mais do que a liminar: queria que as emendas impositivas fossem declaradas inconstitucionais — o que, de fato, elas são, convenham. Executar Orçamento é tarefa privativa do Poder Executivo. No entanto, ao longo dos anos, o Congresso foi se assenhoreando dos recursos públicos. Em 2015, as emendas individuais se tornaram impositivas — isto é, inexiste a hipótese de o governo não ceder os recursos. Em 2019, tornaram-se também obrigatórias as emendas de bancada. Em 2023, tentaram fazer o mesmo com as emendas de comissão. A imposição não se deu na forma da lei, mas acaba existindo na prática. Estamos falando de uma soma fabulosa de dinheiro: R$ 50,5 bilhões — mais de 20% do que resta de recursos discricionários para o Executivo. Dino não votou pela inconstitucionalidade da existência de emendas impositivas, mas as suspendeu, reitere-se, aguardando os critérios de transparência. Nota: sim, acho que a imposição é inconstitucional.

O dinheiro das emendas, infelizmente, tem alimentado máquinas bilionárias e multimilionárias de corrupção país afora, como atentam apurações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Os bilhões se perdem em obras inúteis e inacabadas — quando existem — ou são pulverizados por ONGs picaretas, comprovadamente incapazes de executar os serviços que, no papel, se dispõem a fazer. A decisão de 14 de agosto está aqui.

REUNIÃO, LIBERAÇÃO COM CRITÉRIO E CHANTAGEM

O despacho de Dino criou um verdadeiro barata-voa. "Como assim? Teremos agora de explicar à brasileirada onde colocamos bilhões do seu dinheiro?" Houve uma reunião com representantes dos Três Poderes para definir critérios que atendessem à Constituição. Eles seriam consubstanciados num Projeto de Lei Complementar, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula -- que, atenção!, não é partícipe da lambança, mas seu refém. Ocorre que o texto aprovado, mais uma vez, ignorava não só o fundamento constitucional como aquilo que havia sido acordado entre os poderes.

No dia 2 de dezembro, três meses e meio depois daquele 14 de agosto, Dino Librou a execução de emendas, mas, mais uma vez, deixou clara a necessidade de se cumprirem os requisitos da transparência. A integra da decisão está aqui. Assistiu-se, na sequência, a um espetáculo de pornografia política como nunca se viu. Como os dias seguintes à decisão do ministro — referendada pelos outros 10 — coincidiram com a votação do pacote de corte de gastos, que despertou, por sua vez, a chantagem "duzmercáduz", a banda, ou o bando, do Congresso que se comporta como organização criminosa resolveu pôr a faca no pescoço do governo: ou libera as emendas, e Dino que se dane, ou não aprovamos o pacote".

A imprensa deu pouquíssimo destaque à institucionalização da chantagem. A maioria estava tão fissurada pelas críticas "duzmercáduz" ao "pacote tímido" (é mentira!) de Haddad que a fração mafiosa pôde exercer suas indecências de maneira explícita, sem temer nenhuma forma de censura. Ao governo, restava o quê? Pagar. Ou isso ou as consequências da recusa do pacote, com o dólar já a mais de R$ 6 — nesse caso, os astros do filme de pornografia política são outros. Fazem suas sem-vergonhices à vontade porque sempre há o "jornalismo econômico" para reproduzir seu pensamento. São "uzmercáduz". Os professores de economia das universidades são ignorados, tratados como párias, sem direito à opinião. Sigamos.