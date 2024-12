Gigante de veículos elétricos BYD nega 'condições análogas à escravidão' na Bahia

"Ser inexplicavelmente rotulada como 'escravizada' fez com que nossa equipe se sentisse seriamente insultada e que seus direitos humanos foram violados", disse no Weibo.

A empresa contratante compartilhou imagens de uma carta negando as más condições de trabalho e citando problemas de tradução, que parecia ter sido assinada por sua equipe chinesa local.

A filial brasileira da montadora chinesa, BYD Auto do Brasil, anunciou, em nota, na noite de segunda-feira (23), que rescindiu com efeito imediato o contrato da empresa terceirizada responsável pela obra em Camaçari.

As obras foram suspensas em parte do canteiro por determinação do Ministério Público do Trabalho (MPT) da Bahia.

Desde novembro, o MPT, juntamente com outras agências governamentais, realizou verificações que levaram à identificação de "163 trabalhadores em condições análogas à de escravidão na empresa terceirizada Jinjiang, uma prestadora de serviços para a BYD".

No comunicado, o MPT denunciou "um quadro alarmante de precariedade e degradância" para os trabalhadores.