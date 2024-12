Haaland perde pênalti e City tropeça com Everton; Chelsea leva virada

O Chelsea (2º, 35 pontos) tem agora na cola o Nottigham Forest (3º, 34 pontos), que venceu o Tottenham (11º) por 1 a 0, e o Arsenal (4º, 33 pontos), que pode assumir a vice-liderança em caso de vitória sobre o Ipswich (19º) na sexta-feira.

- Derrota inesperada do Chelsea -

O time do técnico Enzo Maresca se postulava como sério candidato ao título com o campeonato no fim do primeiro turno, mas os resultados dos jogos de fim de ano não foram favoráveis.

No domingo, os 'Blues' empataram sem gols com o Everton e, quatro dias depois, saíram sem pontos de Stamford Bridge mesmo depois de conseguir abrir o placar com Cole Palmer no primeiro tempo (16').

O Chelsea parecia ter o jogo sob controle, mas o Fulham não se rendeu e o técnico Marco da Silva acertou nas alterações e conseguiu a vitória com jogadores que saíram do banco de reservas.

O empate saiu dos pés do galês Harry Wilson (82') e a virada veio nos acréscimos com o atacante brasileiro Rodrigo Muniz (90'+5), ex-Flamengo.