Morre soldado norte-coreano capturado pela Ucrânia na guerra com a Rússia

O envolvimento de um exército estrangeiro no conflito representa uma escalada significativa na invasão da ex-república soviética, iniciada pela Rússia há quase três anos.

O soldado foi capturado pelo exército ucraniano, informou uma fonte do serviço de inteligência à AFP, que não soube precisar o local em que o militar foi detido.

Vários posts de contas ucranianas em redes sociais publicaram fotos de um suposto militar norte-coreano capturado.

Kiev afirma que 12.000 soldados norte-coreanos, incluindo "quase 500 oficiais e três generais", estão na região russa de Kursk, onde o exército ucraniano iniciou uma ofensiva em agosto.

Até o momento, nem a Rússia nem a Coreia do Norte confirmaram a presença do contingente no conflito.

O primeiro relato da captura de um soldado norte-coreano aconteceu poucos dias após o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciar que quase 3.000 soldados norte-coreanos foram "mortos ou feridos" em combate.