Deputados sul-coreanos aprovam impeachment do presidente interino Han Duck-soo

Esta é a primeira vez na história da Coreia do Sul que um presidente interino é alvo de impeachment. Han Duck-soo assumiu o cargo após o afastamento de seu antecessor, Yoon Suk Yeol, em 14 de dezembro.

Neste cenário, o ministro das Finanças, Choi Sang-mok, assumiu a função de chefe de Estado interino do país. Em sua primeira declaração à nação, ele se comprometeu a reduzir a tensão política. "O governo dedicará todos os esforços a superar este período turbulento", disse.

Os deputados acusaram Han Duck-soo de ter "participado ativamente na insurreição", depois que seu antecessor declarou lei marcial por algumas horas em 3 de dezembro.

Em uma disputa com a oposição pelos orçamentos do Estado, e alegando um suposto conluio dos opositores com a Coreia do Norte, Yoon Suk Yeol surpreendeu o país e o mundo na noite de 3 de dezembro ao declarar lei marcial e enviar o exército ao Parlamento.

Os deputados conseguiram, no entanto, se reunir em uma sessão na mesma noite, depois que superaram o cordão de isolamento militar, e derrubaram a lei marcial com uma votação.

No dia 14 de dezembro, em outra votação, aprovaram o impeachment do presidente. Agora, a decisão está nas mãos da Corte Constitucional, que deve validar ou invalidar o afastamento de Yoon em um prazo de seis meses.